QR Code al posto del menu: i ristoranti sul lungolago di Como si attrezzano contro il covid

Sono già due i locali con i tavolini in Viale Geno che si sono attrezzati per proporre il QR Code al posto del menu. Con un'applicazione che praticamente tutti hanno di default sullo smartphone, si fotografa il codice in bianco e nero e magicamente sullo schermo del telefono appare il menu del locale. Lo scopo è quello di evitare il passaggio di oggetti fra i diversi clienti e fra i clienti e il personale.

Si tratta soltanto di una delle pratiche rese indispensabili dall'emergenza covid, ma di sicuro al momento è una delle più scenografiche, di quelle cioè che sembrano averci proiettato in un istante in un futuro che sarebbe arrivato più lentamente.

Come per l'istruzione on-line e le riunioni su Meeting, anche i ristoranti stanno facendo la loro parte per accelerato il passaggio all'epoca del “tutto digitale”.

