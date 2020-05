Provincia di Como: pronto l'elenco dei comuni coinvolti nei test sierologici

Sembrerebbe pronto l’elenco dei comuni in provincia di Como interessati dai test sierologici a campione che il Governo ha messo in campo insieme alle regioni come misura per mappare la diffusione del virus e scoprire in quanti oggi potrebbero essere immuni o donare il plasma, avendo già sviluppato gli anticorpi anti-covid.

La Croce Rossa Italiana, incaricata di effettuare le chiamate d’appello ai cittadini sorteggiati, raccomanda a tutti di rispondere al telefono in questi giorni. L’appello arriva dopo che nelle scorse ore nelle regioni in cui i prelievi sono già partito, diverse persone non hanno risposto alla telefonata non conoscendo il numero sullo schermo o hanno risposto ma poi riattaccato temendo una truffa. Allo stesso modo le autorità ricordano l’importanza di sottoporsi al test, che resta comunque non obbligatorio.