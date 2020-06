Lido di Villa Olmo a numero chiuso: si prenota online

Anche il Lido di Villa Olmo si adegua alla necessità di garantire il distanziamento sociale e favorire l'interazione con gli utenti attraverso internet. Come per i lidi di Lugano, dove è necessario prenotare attraverso le apposite app, anche per la struttura balneare di via per Cernobbio viene attivata la prenotazione online (con pagamento con carta di credito). Tutto questo, ovviamente, solo se il lido potrà davvero riaprire. Su questo punto, infatti, ci sono ancora dubbi, visto che si attende una risposta del Comune di Como alla richiesta di ridurre il canone d'affitto.

La prenotazione non sarà obbligatoria, ma vista l'esiguità dei posti a causa della riduzione della capienza per consentire il rispetto del distanziamento sociale, chi si presenterà all'ingresso senza avere prenotato rischia di restare fuori dal cancello se dentro ci sono 280 persone (cioè un terzo rispetto alla vera potenzialità).