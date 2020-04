Tra Como e Varese 130 posti per la degenza di sorveglianza

Sul territorio di competenza dell'Ats Insubria (Agenzia per la tutela della salute), vale a dire la quasi totalità della provincia di Como e di Varese, sono stati realizzati 130 posti letto dedicati alla degenza di sorveglianza. Si tratta di posti destinati ad ospitare pazienti covid in vi adi guarigione ma che per diversi motivi non possono fare ritorno alle proprie abitazioni.

"Sono 991 i posti nelle degenze di sorveglianza attivati finora in Regione Lombardia". Lo ha specificato l'assessore Giulio Gallera a margine dell'audizione nella Commissione Sanita' che si e' tenuta questa mattina in video conferenza. L'assessore Gallera ha inoltre dichiarato che "attualmente sono attive 44 Unita' speciali di continuita' assistenziale (USCA), le quali hanno gia' effettuato circa 3500 visite a domicilio".

"Abbiamo rafforzato le azioni e il livello delle cure e dell'assistenza territoriale - ha concluso Gallera - in stretta collaborazione con i Medici di base, a beneficio dei cittadini e della loro salute".

Ecco il numero dei posti nelle degenze di sorveglianza suddivisi per ATS:

Citta' Metropolitana di Milano: 276

Insubria: 130

Brianza: 116

Brescia: 116

Bergamo: 70

Valpadana: 114

Pavia: 149

Montagna: 20