Accesso libero alla ztl fino al 10 maggio e posteggi gratis fino al 17

Il sindaco di Como, Mario Landriscina, ha firmato l’ordinanza che proroga la sospensione della Zona a traffico limitato fino a domenica 10 maggio inclusa: la regolamentazione della ztl con le limitazioni alla circolazione verrà ripristinata da lunedì 11 maggio. L’ordinanza sindacale inoltre proroga fino a domenica 17 maggio (inclusa) la sospensione delle regolamentazioni relative agli stalli di sosta a pagamento o con limitazioni di permanenza (disco orario). Da lunedì 18 maggio quindi saranno tornati in vigore sia la ztl, sia l’ordinaria regolamentazione dei parcheggi a raso.

"Queste scadenze - scrive l'ufficio stampa del Comune di Como in una nota diffusa nella giornata del 30 aprile - sono state scaglionate per dare modo a tutti di riorganizzarsi sulla prosecuzione della “fase 2” dell’emergenza. I permessi di accesso alla ztl e i contrassegni per disabili in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 maggio 2020 rimangono validi fino al prossimo 15 giugno".