Poste via Milano: anziana lasciata fuori, monta la rabbia

È accaduto nella giornata di ieri, 5 maggio, presso gli Uffici Postali di via Milano, a Como. La coda, come si vede anche dalla foto, era davvero lunga e le attese di conseguenza. A segnalarci questo spiacevole episodio un nostro lettore, F.B., che contatta la redazione come testimone dei fatti.

«Faceva molto caldo e la fila era lunghissima. Io dovevo ritirare un pacco. Non so neanche perchè sia finito in questa filiale, dal momento che normalmente, abitando in un'altra zona, vengono recapitati in un ufficio postale differente» Continua F.B.: «Ieri mi sono messo quindi in coda verso le 11.45 del mattino. Davanti a me, dopo più di un'ora e mezza, alle 13.30, avevo ancora 4/5 persone.

L'ufficio ha comunque chiuso alle 13.30 spaccate, non considerando che la persona che sarebbe dovuta entrare e che si è vista sbattere metaforicamente la porta in faccia era una anziana signora di 80 anni che aveva fatto più di due ore di coda, sotto il sole, con la mascherina, senza lamentarsi. Quando l'addetta è venuta a chiudere le abbiamo domandato se potesse almeno servire la signora di 80 anni, ma non solo ci ha risposto di no, ma lo ha fatto anche con modi poco cortesi, quasi urlando. Comprendo che il loro lavoro possa essere stressante, ma alzare la voce alla nostra richiesta di avere un pò di umanità per questa donna anziana mi è sembrato un pò eccessivo. Non c'è stato nulla da fare, la donna di 80 anni è tornata a casa provata dopo quasi tre ore di coda. Oltre a me, anche le altre persone ancora in fila hanno insistito per far entrare almeno la signora ma non è servito a nulla, se non a creare ulteriore nervosismo. Oggi, comunque, sono dovuto tornare e sono riuscito a prendere il mio pacco con soli 45 minuti di attesa.».