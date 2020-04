Pizzeria-kebab di Mozzate multata per la seconda volta: attività aperta come niente fosse

Oggi, marteì 21 aprile, nell'ambito dei controlli per il contenimento del contagio da Covid-19, gli agenti della questura di Como si sono trovati a dover multare per la seconda volta, a distanza di pochi giorni, una pizzeria- kebab di Mozzate (Co). Come nulla fosse il titolare vendeva pizza, kebab e patatine ad asporto, e non con la consegna a domicilio, unico modo consentito dalle legge in questo periodo. Osservando da fuori il negozio infatti, i poliziotti hanno prima visto un signore entrare e poi, dopo qualche minuto, il titolare uscire con in mano ciò che evidentemente era stato ordinato, e consegnarlo direttamente nelle mani dell'uomo che era stato poco prima dentro negozio, violando ogni norma di sicurezza e distanza. Il titolare ha preso una multa di 280 euro e la pizzeria sarà chiusa per 3 giorni, sperando che dopo ben due richiami, non perseveri nella vendita diretta.

