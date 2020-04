Como, riapre la piattaforma ecologica: ingressi contingentati e prenotazione

Apertura contingentata per la piattaforma ecologica di via Stazzi a partire dal 5 maggio. Lo ha stabilito l’assessorato all’Ambiente del Comune di Como. Si inizia con una sperimentazione di 3 settimane, poi si vedrà a seconda dell’evolversi della situazione ma anche della reale funzionalità del servizio con queste limitazioni.

L’accesso sarà regolato fissando degli appuntamenti telefonici al numero dedicato - 031/252059 -, attivo dal 27 aprile, dal lunedì al venerdì (9-13/14-18).

Per prenotare è necessario avere la tessera ecopass e il numero di targa dell’auto.

Gli orari di apertura della piattaforma saranno questi:

martedì – venerdì: 8:30-14:00

sabato: 8:30-12:00 / 13:30-17:00

domenica: 8:30-12:00

Sarà istituito un presidio di controllo degli accessi. Ogni utente dovrà presentarsi già munito di guanti e mascherina ed esibire la tessera ecopass e il numero di prenotazione.

L’accesso è riservato esclusivamente alle utenze domestiche, con auto e non furgoni.

Il Comune, considerate il tipo di richieste e la necessità di tutelare la salute pubblica, ha deciso che durante le prime due settimane (dal 5 maggio al 10 maggio e dal 12 maggio al 17 maggio) sarà possibile portare in discarica soltanto “il verde”, mentre la terza settimana (dal 19 maggio al 24 maggio) solo i rifiuti domestici provenienti dal riordino delle cantine - esclusi i rifiuti speciali – quindi: ingombranti come arredi, soprammobili, tappeti, giocattoli e oggetti vari multimateriale; legno, ferro, carta e cartone (libri, riviste, ecc.)

Il servizio verrà garantito, sia per la parte relativa alle prenotazioni telefoniche che per il presidio in discarica, grazie al supporto delle guardie ecologiche volontarie.