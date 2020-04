Terapia intensiva dell'Ospedale Sant'Anna: i numeri dell'emergenza coronavirus

Da due giorni a questa parte si è cominciato a parlare di lento miglioramento, di ospedali in Lombardia che finalmente possono, seppur di poco, tirare un po’ il fiato. Ma com’è la situazione all’Ospedale Sant’Anna dopo un mese e mezzo di emergenza continua? Non c’è reparto che possa mostrarci la situazione meglio della terapia intensiva.

I numeri

Sono 15 i pazienti dimessi dal reparto diretto dal dottor Andrea Lombardo. Il più giovane, che ha 24 anni e vive in provincia di Como, è tornato a casa nei giorni scorsi.

11 giorni è stata la durata media della degenza di questi 15 pazienti.

61 sono le persone ricoverate dal 22 febbraio alla fine di marzo.

I 4 posti letto attivati inizialmente, sono diventati poi 32 (27 in terapia intensiva e 5 in terapia sub-intensiva, dove vengono trasferiti i pazienti quando le loro condizioni migliorano e possono essere estubati).

“Il problema di questa epidemia è l’incidenza di polmoniti con insufficienza respiratoria acuta - racconta il dottor Lombardo - e il fatto che in molti casi pazienti apparentemente stabili peggiorano rapidamente. L’unico provvedimento che possiamo adottare è rispettare le disposizioni con la massima attenzione per abbattere il cosiddetto R0, cioè il numero medio di infezioni causate da ciascun individuo infetto nella popolazione”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La vita in reparto

Ferie e permessi sono stati cancellati per tutti, medici e infermieri; la vita è caratterizzata da mascherine filtranti, occhiali e cuffie, doppie tute, camici idrorepellenti, sovrascarpe.

In Terapia Intensiva vengono ricoverati tutti quei pazienti per i quali l’ossigenoterapia o i supporti non invasivi non sono sufficienti e si rende necessaria l’intubazione e l’impiego della ventilazione meccanica.

Alle apparecchiature che forniscono o sostengono le funzioni vitali, si accompagna la terapia farmacologica:

“Non esiste ancora una cura specifica né una profilassi - spiega Lombardo – e in più farmaci che si rivelano efficaci per alcuni pazienti non lo sono purtroppo per altri”.