Ospedale Mariano Comense: 27 posti letto di monitoraggio post Covid-19

Il presidio ospedaliero Felice Villa di Mariano Comense è stato individuato, in accordo con l'amministrazione locale, come area di degenza e di transizione per i pazienti che hanno concluso il percorso di cure legato al Covid-19. In particolare a quelli che necessitano ancora di un ultimo monitoraggio clinico e riabilitativo, prima di rientrare nelle loro abitazioni. Per questo scopo sono stati destinati 27 posti letto.

«L’intento è riconsegnare i cittadini che si sono ammalati alle loro famiglie e al loro ambiente sociale con la sicurezza e la serenità di cui abbiamo tutti bisogno in questo periodo», osservano il direttore generale di Asst Lariana Fabio Banfi e il direttore socio-sanitario Raffaella Ferrari.

L'apertura di questa area di monitoraggio post Covid è prevista per la prossima settimana.

Nell’estrema difficoltà relativa alla gestione dell’emergenza Covid-19, Asst Lariana si è riorganizzata in modo programmato nel presidio di San Fermo nei suoi settori di terapia intensiva, di sub-intensiva e risposta all’acuzie ed anche di ripristino dell’efficienza respiratoria. A questo primo step nel percorso di guarigione si è affiancata la progettazione di questo reparto a Mariano Comense che prefigura già la rivisitazione, in chiave più moderna e vicina ai nuovi bisogni della popolazione, di cure di prossimità.