Le nuove linee guida dell'Oms sulle mascherine: "Indossatele, sono utili"

Le nuove linee guida dell'Ordine Mondiale della Sanità circa l'utilizzo delle mascherine, ha detto il capo dell'Agenzia dell'Onu, "sono un aggiornamento di quello che diciamo da mesi". Non più, come asserivano prima, solo per il personale sanitario, gli infetti, gli immunodepressi o gli over 60: le mascherine andrebbero indossate da tutti.

"Alla luce della situazione aggiornata ad oggi, l'Oms raccomanda i governi ad incoraggiare l'uso delle mascherine dove c'è un'ampia diffusione del virus e la distanza fisica è difficile da mantenere, come i trasporti pubblici, i negozi o in altri ambienti chiusi e affollati", ha ribadito.

A questo link potrete scaricare le nuove linee guida emesse dall'Oms circa l'utilizzo delle mascherine che rispetto al precedente comunicato emesso in data 6 aprile rilevano l'importanza delle mascherine anche all'aperto, non più per dare un 'senso di sicurezza', ma per una effettiva utilità, che aiuterebbe a diminuire i contagi.

Si raccomanda l'uso di quelle chirurgiche per gli anziani e per chi ha patologie pregresse. Per gli altri basterebbero protezioni a tre strati, meglio se con una zona di cotone assorbente.

Le nuove linee guida, considerando che da noi in Lombardia la mascherina è sempre stata obbligatoria anche all'aperto, qui non fanno alcuna differenza. Quindi, almeno fino al 14 giugno, per noi nulla cambia.