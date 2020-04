Nuovi volontari temporanei per la protezione civile di Como: ecco come candidarsi

Bisogna essere residenti o domiciliati a Como, maggiorenni e con meno di 60 anni, avere la patente e poter offrire una disponibilità continua. Questi i requisiti per chi desidera proporsi come volontario temporaneo a supporto della protezione civile comunale. Il nuovo “bando” è stato aperto in questi giorni proprio per permettere a tutti di dare un aiuto in questo momento di grave difficoltà per il paese e in particolare per la nostra città, in cui ieri, 18 aprile, i contagi continuavano a salire.



Cosa faranno i volontari:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Supporto nella consegna di beni alimentari alla popolazione;

Distribuzione di mascherine per la cittadinanza;

Attività di magazzino e altre attività logistiche.

Gli interessati possono candidarsi compilando il documento relativo sul sito del comune, nella sezione “avvisi dell'albo pretorio”, nelle news, in home page e nella sezione dedicata all'emergenza. Il form dovrà poi essere spedito a segreteria.procivcomo@gmail.com.

«Abbiamo voluto estendere questa possibilità - spiega l’assessore alla Polizia locale e Protezione civile Elena Negretti - ai cittadini che desiderano dare una mano alle persone in difficoltà insieme alla nostra Protezione civile. In tanti ci hanno contattato in questo primo periodo di emergenza mettendosi a disposizione. Posso testimoniare che dedicare il proprio impegno e il proprio tempo in questo tipo di attività non rappresenta solo un aiuto concreto per gli altri, ma un momento prezioso per sé e per i legami che segnano la differenza sostanziale tra un insieme di individui e una comunità».