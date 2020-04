A Pasqua e Pasquetta 5.742 controlli: multate 360 persone

Come previsto le forze dell'ordine, su disposizione della Prefettura di Como, hanno effettuato controlli a tappeto su tutto il territorio lariano per prevenire e punire eventuali violazioni delle norme anti-contagio nel periodo pasquale. In soli tre giorni (11-12-13 aprile) sono state controllate 5.742 persone. Di queste sono state multate 360, mentre i denunciati sono stati 16. Si tratta di persone che non avevano titolo per trovrsi fuori dalla propria abitazione.

Sono stati, intolre, controllati 198 esercizi commerciali, ma tutti sono risultati in regola con le norme anti-coronavirus.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.