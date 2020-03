81 morti per coronavirus all'ospedale Sant'Anna dall'inizio dell'emergenza

Non c'è ancora una statistica riguardo età, sesso ed eventuali patologie pregresse, ma non c'è ragione di ritenere che tali dati non siano in linea con quelli nazionali. Il dato sicuro purtroppo, è che all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia finora sono state registrate 81 morti per coronavirus.

La situazione, dunque, sebbene lontana dai numeri drammatici di altre città, come ad esempio Bergamo, è comunque tale da destare molta preoccupazione. In particolare si prefigura all'orizzonte il rischio dell'impossibilità di avere a disposzione servizi sufficienti per la cremazione. Attualmente è fondamentale l'aiuto della Svizzera che sta accogliendo molte salme dei defunti del Nord Italia nei propri forni crematori. Ma cosa succederebbe se il Ticino registrasse un picco di decessi tra la propria popolazione e fosse costretto a respingere le richieste provenienti dall'Italia?

Intanto il Sant'Anna ha destinato anche la propria cappella a ospitare alcune (11 per la precisione) delle circa trenta salme di defunti (quasi tutti per coronavirus) presenti al momento all'ospedale in attesa di funerale o cremazione. Il dato positivo, si fa per dire, è quello dei nuovi casi di contagio. Stando a quanto affermato dall'assessore regionale alla Sanità, Giulio Gallera, il 26 marzo 2020 sono stati registrati 56 nuovi casi. Segno che il cointagio non sta aumentando esponenzialmente nella provincia comasca.

