I primi 114 militari dislocati nei comuni lombardi

Oggi i 114 militari dell’operazione ‘Strade sicure’ sono stati dislocati in alcuni Comuni lombardi duramente colpiti dal Coronavirus, a partire da Mediglia, che nei giorni scorsi ha registrato diversi decessi in una RSA. Purtroppo, i soldati a disposizione sono molto pochi rispetto alle esigenze della regione che, più di tutte, sta pagando un prezzo altissimo in termini di contagiati e di vittime del Covid-19. Infatti, ci vorrebbero almeno mille militari per la sola Città metropolitana milanese e diecimila soldati per tutta la Lombardia. Ci auguriamo che il Governo provveda presto con l’invio di nuovi e numerosi contingenti”. Lo ha dichiarato l’assessore regionale alla Sicurezza, alla Polizia locale e all’Immigrazione, Riccardo De Corato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.