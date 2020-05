Como, le regole da seguire per poter salire sui mezzi pubblici nella Fase 2

ASF Autolinee, a seguito delle nuove disposizioni delle autorità Locali, Regionali e Nazionali per la partenza della Fase 2, ha riorganizzato il proprio servizio sulla rete Urbana ed Extraurbana. Da lunedì 4 maggio su tutto il servizio verrà rispristinato l’orario non scolastico,Le domeniche e nei festivi rimane in vigore l’orario festivo invernale.

Si tutti a verificare sul sito aziendale www.asfautolinee.it gli orari in vigore anche in considerazione del fatto che, nelle prossime settimane, entreranno in vigore ulteriori modifiche.

Come dovranno comportarsi i passeggeri

Tutti i passeggeri, per accedere ai mezzi, dovranno indossare la mascherina e i guanti e dovrà essere garantito il distanziamento interpersonale. Saranno allestiti su tutti gli autobus le indicazioni per la salita e la discesa dai mezzi

Saranno evidenziati i posti dove non sarà permesso sedersi. Non sarà possibile salire sugli autobus in cui la capienza dei posti a disposizione viene superata

In questa fase, negli autobus a tre porte si potrà salire solo da quella centrale e scendere da quella posteriore, per quelli a due si utilizzerà solo la porta centrale con precedenza per gli utenti che devono scendere.

Chi dovrà salire sul mezzo dovrà alla fermata mantenere una distanza di due metri dal bus in modo da agevolare la discesa dei passeggeri.

Il servizio sarà costantemente monitorato il servizio in modo da intervenire apportando variazioni dei provvedimenti sulla base dell’effettiva domanda.

Per quanto riguarda i titoli di viaggio, essi potranno essere acquistati presso l’autostazione di Piazza Matteotti o di Menaggio, presso le rivendite aperte e anche attraverso l’App Arriva My Pay.