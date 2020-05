Mercato di Como: tensioni e polemiche per i controlli anti covid

Diversi i controlli di cui siamo stati testimoni questa mattina, 23 maggio, nel giorno di riapertura dei banchi merceria del mercato sotto le mura. La polizia locale era intenta a controllare che le persone rispettassero le regole per il contenimento del contagio, ma non sempre i cittadini hanno reagito positivamente a queste attenzioni.

In alcuni casi l’intervento dei vigili è stato semplicemente chiarificativo: l'esempio è in questo video, in cui l'agente spiega al ciclista come vada posizionata la mascherina durante una passeggiata in bicicletta.

Siamo stati però testimoni anche di un episodio di maggior tensione. Alcuni ragazzi senza presidio hanno reagito male quando alcuni altri avventori del mercato hanno segnalato agli agenti il loro comportamento scorretto e, da una parte e dall'altra, fra chi violava la norma e chi l'aveva denunciato, sono volate parole grosse, insulti e turpiloqui. Sembra proprio che si sia destinati, almeno durante il periodo di assestamento, a vedere spesso queste scene di reciproca intolleranza e la speranza è che, mentre si diffonde in modo capillare l'uso della mascherina, si diffonda anche quello alla buona educazione.