All'ospedale Sant'Anna 20 dipendenti contagiati: sono medici, infermieri e operatrici socio-sanitarie

L'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia ha reso noto il bilancio dei dipendenti contagiati dal coronavirus dall'inizio dell'emergenza. Per fortuna i numeri, in valore assoluto e in percentuale, non sono allarmanti. In totale si sono ammalate di covid-19 20 persone. Si tratta di 8 medici, 9 infermieri e 2 operatrici socio-sanitarie (su un totale di quasi 3mila dipendenti impiegati negli ospedali dell'Asst Lariana).

In tutto i casi di contagi registrati a Como e provincia sono saliti a 635 (dato registrato al 24 marzo). Sembrerebbe che anche la provincia comasca stia facendo registrare un lieve rallentamento del numero dei contagi.