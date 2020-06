Maturità 2020 al Liceo Volta di Como: le videointerviste agli studenti

Ecco "la maturità del coronavirus" come l'hanno vissuta i ragazzi del Liceo Alessandro Volta di Como.

Come preannunciato dal ministero nei giorni scorsi, nel maxi esame orale che accorpa gli scritti - che quest'anno non ci sono stati a causa della pandemia - i ragazzi devono indossare la mascherina quando si muovono per prendere posto, ma possono toglierla durante tutta la discussione. Gli insegnanti, distanziati anche fra loro, indossano il presidio.

Gli esaminandi possono arrivare con un accompagnatore, ma uno soltanto, che deve mantenere le distanze di sicurezza. Il percorso degli studenti è segnalato da strisce di scotch sul pavimento, di modo che sia sempre scongiurato il rischio assembramento.