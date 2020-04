Salvini: "Imperativo tutelare i nostri lavoratori frontalieri in Svizzera"

Matteo Salvini interviene oggi sulla questione frontalieri. Sollecitato dalle comunità montane della Valchiavenna, il leader della Lega si è così espresso: "È imperativo tutelare i nostri lavoratori frontalieri in Svizzera, dal punto di vista sanitario ed economico. Massimo sostegno ai sindaci lombardi che stanno sollevando il problema da settimane, inascoltati. L’obiettivo è tutelare la salute e il lavoro di italiani e svizzeri, non c’è tempo da perdere”.

La polemica con i cugini svizzeri nasce dalla disparità normativa nella gestione del contenimento del covid-19. In Italia infatti i vari decreti hanno inasprito la regola e (quasi sempre) sono stati piuttosto chiari e non soggetti a interpretazione o iniziativa personale. Secondo Salvini e molti sindacati dei frontalieri, non sarebbe così invece in Canton Ticino, dove troppi imprenditori non avrebbero messo nelle scorse settimane i loro dipendenti in condizioni di lavorare in sicurezza.

Ora poi che anche la Svizzera è blindata, arriva un nuovo problema: la garanzia di aver riconosciuti i propri stipendi nonostante l’emergenza sanitaria.