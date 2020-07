Mascherine, in Lombardia stop all'obbligo all'aperto dal 15 luglio

In Lombardia non sarà più necessario indossare la mascherina all'aperto se si rispetta la distanza di sicurezza, ma bisogna averla sempre con sé. È quanto prevede la nuova ordinanza regionale che sarà firmata martedì dal presidente Attilio Fontana; il testo recepisce recepisce le indicazioni del comitato tecnico-scientifico riunitosi in Regione.

La decisione doveva arrivare necessariamente nella giornata di lunedì perché a partire dal 14 luglio scadeva l'ultimo provvedimento preso dallo stesso Fontana il 29 giugno; provvedimento che aveva prorogato l'obbligo per altri 15 giorni come accade ormai dal 5 aprile scorso, quando la Lombardia era stata la prima Regione in Italia a chiedere ai propri cittadini di girare per con naso e bocca sempre coperti.