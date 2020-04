21 mila mascherine in distribuzione a Como, una per cittadino

Il Sindaco informa che con gli assessorati alla Protezione Civile e al Commercio si è disposto che, nella giornata di domani dalle ore 9.30 alle ore 13.30 (o sino esaurimento scorte), si provvederà alla distribuzione di mascherine facciali per un totale di 21.000 pezzi. Una parte verrà consegnata, con l’aiuto dei Servizi Sociali, a strutture che assicurano assistenza alle persone fragili e in difficoltà, sia presso le sedi di riferimento che facendole recapitare direttamente a destinazione, mentre per una seconda parte si provvederà ad una distribuzione più capillare direttamente ai cittadini.

Verrà distribuita una mascherina per cittadino. Si raccomanda grande senso di responsabilità nel richiedere il dispositivo, destinato a chi non ne possiede. Si chiede alla cittadinanza il rispetto della distanza prevista evitando assolutamente gli assembramenti.

La dotazione della mascherina, peraltro obbligatoria, non deve essere intesa come l’opportunità per uscire di casa tranquillamente; si ribadisce quindi la prescrizione di restare a casa per rispettare la propria salute e quella degli altri. Questo avverrà grazie alla presenza dei volontari della Protezione Civile all’esterno di alcuni punti di vendita alimentari, sia della grande distribuzione sia degli esercizi di vicinato, secondo il seguente elenco.

Mercato coperto via Mentana



Bennet Tavernola

Coop: Via Cecilio

Esselunga: via Ambrosoli

via Paoli

Carrefour: Viale Innocenzo; Via Recchi; Viale Giulio Cesare

Iperal: via Bellinzona

Gran Mercato: Tavernola; Sagnino; Via Viganò; Via D’Annunzio



Il Tagliere di Lelo alimentari/salumeria/gastronomia Via Milano 145

Castiglioni Snc Via Cesare Cantù, 9

Ballabio alimentari e C Snc Via Villini 2

Teatro del Gusto Via Odescalchi, 16

Panificio Beretta Tina Sn

Via Rusconi 24

Viale Lecco

Via Tentorio

Piazzale XXIV Maggio

Via Oltrecolle

Viale Rosselli

Via Canturina

Coop Albate

Via Merzario