Mascherine e 50 centesimi nelle farmacie di Como: poche ma ci sono

Abbiamo provato a cercare nelle farmacie di Como e provincia le mascherine chirurgiche, quelle con un prezzo stabilito dal Governo di 50 centesimi più IVA (cioè 61 centesimi totali). Su 6 farmacie scelte a caso - 4 a Como, una a Erba e una a Cantù - soltanto 2 ne erano completamente sprovviste, ma ci hanno comunque assicurato entrambe che una nuova fornitura sarebbe arrivata nel secondo pomeriggio o al più tardi l’indomani mattina.

La risposta dei farmacisti è bene o male sempre la stessa: arrivano poche mascherine al giorno. In più tutti ci hanno garantito che in ogni caso si trovano sempre mascherine di altro tipo, che ovviamente non sono però vendute a un prezzo calmierato ma che proteggono dal virus. Insomma, sul Lario in generale i presidi si trovano ma la speranza è quella che col passare dei giorni siano sempre più facilmente reperibili quelle a 50 centesimi.