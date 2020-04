Il dramma di chi perde una persona cara e non può dirle addio: la psicologa spiega come affrontare il lutto in tempo di coronavirus

La dottoressa Rossella Dartizio è una psicologa esperta in gestione del lutto. Nella video-intervista ci ha spiegato perché durante l'emergenza coronavirus è ancora più difficile per la nostra psiche adattarsi alla perdita di una persona amata. Ci ha raccontato quali meccanismi, a volte malsani, possono sorgere fra i nostri pensieri. Ci siamo quindi fatti spiegare quali sono i segnali da non sottovalutare, ma che al contrario ci possono suggerire di chiedere aiuto.

Abbiamo anche parlato del ritorno alla vita normale, che forse proprio normale non sarà, e ci siamo fatti contagiare dal suo ottimismo riguardo alla nostra capacità di adattamento e di ripresa.

