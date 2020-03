Chiese, palazzi e monumenti: luci tricolori per infondere forza d'animo

Luci tircolori proiettate sulle facciate delle chiese, dei palazzi storici e dei monumenti. E' l'iniziativa promossa da Consorzio Como Turistica, Amici di Como, il Distretto Turistico del Centro Lago, in collaborazione con i Comuni inserirti nel progetto Lake Como Xmas Light. L'iniziativa vuole essere un segnale significativo al Lago di Como, alla Città di Como, alla Lombardia, all'Italia e al Mondo: accendere le luci della speranza in un periodo di sacrificio ed incertezza per tutti, e provare a infondere un po' di coraggio e spirito di appartenenza alleviando anche quel sentimento di paura che in molti stanno, purtroppo, provando.

Utilizzando un mezzo che ha dato tanto successo negli ultimi due anni, le luci del Lake Como Xmas Light, sarà proiettato il Tricolore nei luoghi già allestiti per il progetto per rendere il nostro Lago un veicolo di speranza e serenità. In queste ore già i Comuni di Pigra, Lezzeno e Argegno hanno attivato l’iniziativa. Si prevede che entro venerdì di questa settimana gran parte dei Comuni aderenti al Lake Como Xmas Light potranno rispondere illuminando i loro luoghi già teatro dell’itinerario del progetto.