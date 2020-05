Lombardia, via libera agli sport individuali all'aperto, anche negli impianti: ecco quali

Semaforo verde in Lombardia per la riapertura di impianti e centri sportivi a partire da domani, 8 maggio. Si potranno svolgere solo sport individuali all'aperto, come, per esempio golf, tiro con l'arco, tiro a segno, atletica, equitazione, vela, canoa, attività sportive acquatiche individuali, canottaggio, tennis, corsa, escursionismo, arrampicata sportiva, ciclismo, mountain-bike, automobilismo, motociclismo e go-kart. Qui il link con l'ordinanza, e con tutte le norme da seguire e le specifiche del caso. I gestori dovranno garantire la corretta e costante sanificazione degli ambienti al chiuso e contingentare gli ingressi.

Attilio Fontana ha specificato anche che negli impianti e centri sportivi non sarà consentita "la fruizione di spazi e servizi accessori (ad esempio, palestre, luoghi di socializzazione, bar e ristoranti)" e sarà quindi possibile accedere solo ai servizi igienici, no a spogliatoi e docce.