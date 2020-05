In Lombardia la mascherina resta obbligatoria anche all'aperto

«Su tutto il territorio regionale - si legge nella Nota della Regione - permane poi l’obbligo di portare la mascherina o altri indumenti utili a coprire le vie respiratorie anche all’aperto». Mentre da oggi riapre quasi tutto, in Lombardia la controversa questione delle mascherine da indossare anche all'aperto rimane obbligatoria. Mentre nella vicina Svizzera il dispositivo non viene utilizzato, nella nostra regione - anche con l'avvio della nuova fase 2, che da oggi, lunedì 18 maggio, porterà alla riapertura degli esercizi commerciali - resta obbligatorio. Quindi non solo distanziamento di almeno 1 metro ma anche l'utilizzo delle mascherine all'esterno di locali, case e uffici. Si ricorda, inoltre, che in caso di attività sportiva la mascherina non va utilizzata durante l'allenamento, ma solo prima e dopo facendo attenzione a non avvicianare altre persone.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.