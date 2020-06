Lomazzo, il punto prelievi è chiuso nonostante la "convocazione" di Croce Rossa: ecco cosa è successo

Un semplice disguido tra Croce Rossa, che deve avvisare i cittadini di orario e luogo per effettuare il test nell'ambito dell'indagine Istat, e la Asst Lariana.

Nei Punti Prelievo indicati da Asst Lariana per lo svolgimento del test sierologico nell’ambito dell’indagine sulla sieroprevalenza dell’infezione da virus Sars-Cov2 promossa da Istat e Ministero della Salute, i prelievi vengono effettuati dal lunedì al venerdì tra le 8.30 e le 9.30, il sabato solo nel Punto Prelievi di via Napoleona. Questa è la comunicazione che è stata trasmessa ma che evidentemente per un disguido da parte dell’ufficio regionale preposto, non è quella comunicata alla Croce Rossa.

Quindi le nove persone convocate da Croce Rossa, di sabato, a Lomazzo di sono presentate ma hanno trovato tutto chiuso. Porte sbarrate, quindi e, comprensibilmente, i nove prescelti sono tronati a casa. Il Laboratorio di Asst Lariana - che si è peraltro attivato per aprire il Punto Prelievi ma che non ha potuto effettuare i test in quanto i cittadini, comprensibilmente, si erano già

allontanati ha già ricontatattato i nove cittadini e concordato con loro un altro appuntamento.