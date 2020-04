Lago di Como: in un poetico video la fioritura del parco di Villa Carlotta

Quanti comaschi sono abituati, con l’arrivo di ogni primavera, ogni anno, a godere dello spettacolo delle fioriture nei parchi delle nostre meravigliose ville? Quest’anno non si può, non per ora almeno. Quindi ecco che da Villa Carlotta arriva questo regalo:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Perchè, come diceva Neruda: "Potranno tagliare tutti i fiori, ma non fermeranno mai la primavera".