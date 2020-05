Contagi, a Como solo 3 nuovi casi: quasi tutte le province lombarde sotto i dieci

Anche oggi, lunedì 25 maggio, i dati sembrano confermare la discesa dei contagi anche in Lombardia dove ieri, anche se si aspetta ancora la conferma, non sono stati segnalati decessi. Oggi ne sono stati segnalati +34. Como invece scende sotto i dieci casi, con solo + 3. A parte Monza e Brianza (+21) e Milano (+46 compreso interland) tutte le altre province sono sotto o pari ai dieci casi. Fa un pò preoccupare il +48 di Bergamo, una delle zone più colpite dall'inizio della pandemia, ma è presto per trarre conclusioni anche perchè sappiamo oramai bene che questi numeri possono variare velocemente in base ai tanti fattori da cui derivano.

Ecco i dati della Regione:

– i tamponi effettuati: 5.641

totale complessivo: 675.882

– attualmente positivi: 25.215 (-399)

– totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia

dall’inizio della pandemia a oggi: 87.258 (+148)

– i nuovi casi positivi: (2,6% rapporto con i tamponi

giornalieri)

– i guariti/dimessi: 513

totale complessivo: 46.169

– in terapia intensiva: -1

totale complessivo: 196

– i ricoverati non in terapia intensiva: 3.721

totale complessivo: -296

– i decessi: 34

totale complessivo: 15.874

