Fase 2, Conte in conferenza: "Palestre aperte il 25 maggio, dal 15 giugno cinema e teatri"

«Piscine e palestre aperte di nuovo dal 25 maggio. I cinema e i teatri potranno riaprire dal 25 giugno», altre date importanti emergono nel discorso fatto stasera, 15 maggio 2020, dal premieri Giuseppe Conte, cominciato, in diretta alle ore 20.30. Sempre e comunque se i dati e il parere del comitato tecnico scientifico lo consentiranno, ma almeno ci sono delle date, che potranno essere utili agli addetti al settore anche per riorganizzarsi.

Oltre, quindi, a confermare che il decreto che partirà dal 18 maggio, è stato firmato anche da Mattarella, e che vede l'apertura (con norme e regolamentazioni precise) di bar, ristoranri e parrucchieri, ipotizza con una certa sicurezza anche le date per la riapertura delle palestre il 25 maggio e dei cinema e dei teatri, dal 15 giugno in avanti. Conte ha anche ribadito più volte che è consapevole che riapertura non significherà ripresa, non per tutti.

In merito alla Lombardia ha invece dichiarato:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«I Lombardi devono stare particolarmente attenti, è importante portare sempre la mascherina. Nel rapporto Stato- Regioni comunque la Lombardia può tranquillamente, facendo le propire valutazioni, riaprire e introdurre misure ampliative o restrittive dove lo stato avrà comunque funzione di controllo. Per il meccanisco normativo che abbiamo predisposto c'è una clausola che permette al Governo di intervenire, anche se sicuramente i vari governatori regionali, tra cui Attilio Fontana, saranno in grado di valutare le sitiazioni»