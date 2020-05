Annullata la Sagra di San Giovanni: quest'anno niente fuochi sull'Isola Comacina

Un altro duro colpo per il territorio lariano, costretto a rinunciare all'ennesimo evento simbolo della tradizione locale. La famosa sagra di San Giovanni, che ogni anno a giugno attira migliaia di visitatori anche da fuori provincia, non si farà. I fuochi in programma per il 27-28 giugno sono stati annullati per evitare un grande assembramento di persone che potrebbe favorire il contagio da coronavirus.

Quest'anno l'Isola Comacina non diventerà lo scenario della storica rievocazione della battaglia con la quale Como si ribellò a Milano nel 1169. L'evento, slittato al 2021, da lungo tempo rappresenta una delle attrattive principali del turismo in Tremezzina.