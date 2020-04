Adesivi salva-distanza sulla funicolare: i posti dove è vietato sedersi

Posti a sedere vietati e adesivi per indicare ai passeggeri dove posizionarsi. Sono le misure adottate a bordo della Funicolare di Brunate (gestita da Atm e da Ferrovie Nord), per garantire le distanze di sicurezza al fine di prevenire il contagio da coronavirus. La capacità di trasporto passeggeri, dunque, è ridotta notevolemente. E' disponibile un solo posto a sedere ogni tre e in piedi possono stare solo una decina di passeggeri a debita distanza. Anche prima di accedere alla carrozza, sul pavimento, sono stati posti distanziatori per invitare gli utenti a mantenere la distanza di sicurezza. Alcuni cartelli rivolti al pubblico recitano: "Se ti vuoi bene mantieni la distanza, un metro può bastare".

Ancora nessuna misura di questo tipo, invece, è stata adottata sugli autobus urbani ed extraurbani di Asf Autolinee.

