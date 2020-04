Fontana promette 3 miliardi per l'economia lombarda

“Oggi pomeriggio porteremo in giunta una proposta di legge rivoluzionaria!”. A prometterlo è il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

Si tratta di fatto dello stanziamento di fondi, in tre diverse aree, per sostenere l’economia della regione dopo il covid.

Primo passo, metter a disposizione “tre miliardi veri - come li chiama il governatore - per dare una risposta concreta all’economia”. Di questi, 400 milioni saranno erogati subito per sostenere comuni e province nelle opere pubbliche necessarie a far ripartire l’economia del territorio.

Secondo punto in questo DDL, mettere a disposizione degli operatori sanitari 82 milioni di euro (2 milioni in più di quanto promesso precedentemente).

Ultimo stanziamento: 10 milioni per le aziende che vogliono riconvertirsi per produrre i dispositivi anti contagio che tanto sono mancati in questi mesi.

