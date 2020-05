Fontana 'richiama' i sindaci lombardi: più rigore e meno movida

«Come ho più volte ribadito, Regione Lombardia è pronta a intervenire, anche con nuove restrizioni, per evitare che tutto il lavoro svolto fin qui grazie alla buona volontà della maggioranza dei cittadini, venga vanificato da alcuni incoscienti». Lo dice il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

«Dopo aver visto nelle ultime ore le foto, i video e le notizie riguardanti assembramenti e movida in diversi comuni lombardi - prosegue Fontana - mi appello ai Prefetti e ai Sindaci della nostra regione affinché usino, dove serve, il massimo del rigore, anche attraverso l’utilizzo della Polizia locale e delle forze dell’ordine e l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge, come la riduzione dell'orario di apertura e la chiusura».

Intervenuto, sull'argomento anche Riccardo De Corato, assessore regionale alla Sicurezza e Polizia Locale della Lombardia:

«Gravi e inaccettabili”. Così vengono definite dall'assessore le notizie e le immagini riguardanti assembramenti e movida a Milano, Brescia e altri Comuni della Lombardia.

«Beppe Sala, Emilio Del Bono e tutti i sindaci della Lombardia - aggiunge De Corato - non esitino a utilizzare gli strumenti che hanno a disposizione, partendo dagli agenti della Polizia locale per punire chi non rispetta le regole»

«Benvenga - conclude l’assessore - il richiamo al rigore del presidente Fontana, una linea che deve valere per tutti se non vogliamo rischiare di pregiudicare quanto di buono fatto fin qui».

Il sindaco di Brescia intervenuto con un'ordinanza

Il sindaco di Brescia, Emilio Del Bono, ha dovuto mandare la polizia locale a impedire nuovi accessi nel centro cittadino. Con una ordinanza ha poi disposto la chiusura dei locali di Piazza Arnaldo, fulcro della movida locale, alle 21:00 nelle giornate di sabato e domenica.“