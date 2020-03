Fondazione Alessandro Volta, ecco il nuovo video dedicato ai giovani: "Crediamo in voi"

Il primo è stato il video #SEEYOUASAP. Sono le emozioni che ci uniscono in questo momento, ora Fondazione Alessandro Volta continua nello sforzo di aiutare i ragazzi a comprendere quanto sia importante rispettare le norme legate al contenimento del contagio da coronavirus.

Ora è online un nuovo filmato che rimanda al video di Esteban Frigerio e al suo hashtag #seeyouasap. Al video hanno partecipato alcuni volti noti come Natasha Stefanenko, Javier Zanetti, Nina Zilli, Alberto Naska…

“Sono felice che alcuni personaggi dello spettacolo e dello sport abbiamo voluto dare il loro contributo e supporto al video di Esteban Frigerio”. Commenta Luca Levrini, presidente della fondazione - Sono numerosi in questo momento, su social e organi di stampa, messaggi video da parte di personaggi famosi che vogliono trasmettere forza e dare suggerimenti. In questo caso il ripetere diventa coro che amplifica il messaggio, emozione collettiva che diventa eco di sentimenti mai come ora condivisi”.

Il video è stato promosso da Fondazione Alessandro Volta e realizzato da OLO creative farm.