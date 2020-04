Fino Mornasco, bar aperto come nulla fosse: la polizia lo fa chiudere

A Fino Mornasco, un bar- tabacchi è stato trovato aperto e funzionante, come nulla fosse. Questa mattina, 9aprile 2020, quando gli agenti della questura sono intervenuti per un controllo, hanno trovato addirittura un cliente al tavolo che leggeva il giornale, in attesa di essere servito. La polizia ha quindi multato il titolare dell'attività, in palese violazione della normativa in atto per il contenimento del contagio da Covid-19, e ha disposto la chiusura del bar-tabacchi per i prossimi 5 giorni, in attesa di eventuali altri provvedimenti da parte della prefettura di Como. Sono stati multati anche tutti i clienti presenti all'interno del locale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La polizia di stato ricorda che nei prossimi giorni, i controlli verranno intensificati, in vista della Pasqua, nei luoghi abitualmente frequentati in queste festività.