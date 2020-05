Fase 2, Fontana: "Prima giornata positiva, per ora non c'è aria di una richiusura ma siamo pronti ad intervenire"

Sono stati toccati molti temi stamattina, 19 maggio 2020, da Attilio Fontana ai microfoni di Rai Radio 1. Nell'intervista, riportata anche sulla sua pagina ufficiale di Facebook, il governatore della Lombardia ha espresso il suo parere sul primo giorno di riapertura dei negozi, bar e ristoranti. La giornata del 18 maggio, per Fontana, è andata bene. I mezzi di trasporto non sono stati affollati e non si sono creati particolari assembramenti neanche nelle così dette 'ore di punta'. Ha ribadito l'importanza delle scelte prese dalla regione Lombardia perchè non arrivavano risposte dal Governo centrale, per esempio riferendosi ai numeri di posti letto in intensiva, realizzati autonomamente dalla Regione e ha sottolineato come la gestione territoriale vada presa sempre più in seria considerazione.

Infine si è soffermato sul tema bar e ristoranti: «Nei bar e ristoranti le regole devono essere rispettate nel modo migliore possibile, se ci si comporta bene si va avanti, se no saranno 'pasticci'. Il distanziamento all'interno dei ristorante è fondamentale, per questo, in Lombardia, non abbiamo voluto fare distinzione tra parenti o semplici amici: per non creare confusione e mantenere le distanze corrette sempre»

Alla domanda dell'intervistatore se, in caso, sarebbe pronto a richiudere Fontana ha così risposto:

«Io sono pronto ad assumere qualunque provvedimento col Governo e il Ministero della Sanità e a monitorare e avere sotto controllo tutto. Ora non c'è aria di chiusura, i dati sono più che buoni, ma dobbiamo stare sempre all'erta».