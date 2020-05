Erba apre i suoi parchi, resta chiuso solo il Majnoni

Dato l'allentamento generale nella Fase 2, che consente passeggiate anche oltre i 200 metri dalla propria abitazione e anche di avolgere attività motoria, il sindaco di Erba, Veronica Airoldi ha, infine, deciso per la riapertura dei parchi, giardini e aree verdi comunali. Resta vietato l’utilizzo delle aree giochi collocate all’interno degli ambiti che vengono riaperti; a tale proposito il saranno adottate le cautele necessarie a precluderne fisicamente l’accesso. L'attività motoria potrà essere svolta solo individualmente o con un accompagnatore nel caso di minorenni o persone non autosufficienti.

Resta vietato lo svolgimento di attività di natura ludica o ricreativa all’aperto e comunque di qualsiasi assembramento di persone e dovranno essere rispettate le distanze come da decreto. Resta chiuso solo il Parco Majnoni a causa di alcuni lavori di ampliamento e illuminazione già in programma.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.