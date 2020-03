Comune di Erba: 10mila euro all’ospedale e a Lariosoccorso

Ha dare l’annuncio è il sindaco, Veronica Airoldi, che sottolinea: “Considerata la grave crisi sanitaria in atto, che non sta risparmiando la nostra città, l’amministrazione comunale di Erba vuole contribuire all’acquisto di attrezzature per l’Ospedale Sacra Famiglia “Fatebenefratelli” di Erba e per Lariosoccorso”. Sono queste infatti le due

realtà che nell’erbese sono in prima linea per affrontare l’emergenza legata al Covid-19. Continua la sindaca: “L’instancabile sforzo che stanno profondendo medici, infermieri e volontari rappresenta un motivo di profondo orgoglio e di sincera gratitudine dell’intera città”.