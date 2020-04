La (triste) sorte degli animali di chi è contagiato o ricoverato: l'aiuto di Enpa Como

Marco Marelli, presidente di Enpa Como (che gestisce il canile della Valbasca di Como) ci spiega come si possono aiutare gli animali dei proprietari che sono ricoverati, ammalati o positivi al Covid-19.

Partiamo con lo specificare che tutte le richieste verranno verificate tramite la polizia o gli organi competenti, quindi se qualcuno vorrà usare quella del coronavirus come una scusa per abbandonare un animale non sarà possibile, perchè ogni situazione sarà certosinamente controllata e seguirà il protocollo che Enpa attua in concomitanza con la protezione civile nei casi di emergenza.

La problematica legata al cane o al gatto che non può più essere accudito dal proprio padrone a causa del Covid deve essere comunicata al Comune che passerà l'informazione all'Enpa Como.

«È nostro dovere, spiega Marco Marelli, valutare i singoli casi. Una volta, per esempio, essendo una signora ammalata e in quarantena per il coronavirus, ci siamo occupati di portare, in sicurezza, l'animale a casa del figlio, che invece stava bene, di modo che se ne prendesse cura lui. Chiaramente cerchiamo la soluzione meno traumatica per l'animale. Quando proprio non c'è alternativa i cani possiamo tenerli presso il canile Valbasca. I cani dei malati di Covid-19 ovviamente non sono adottabili, salvo la spiecevole e dolorosa eventualità in cui il padrone perda la vita. Per quanto riguarda i gatti cerchiamo degli stalli, perchè non abbiamo il gattile. È anche già accaduto che abbiamo dato del cibo per gli animali a persone che, in questo momento, non hanno soldi per comprarlo e, sempre grazie alla forza dei nostri volontari, cerchiamo di stare dietro alle colonie feline e portare loro cibo».

Chiaramente, terninato il periodo di ricovero e guariti dal Covid-19 i proprietari sono tenuti a riprendere i loro cani.

Donazioni al canile

Salviamo più animali possibili e garantiamo loro la sopravvivenza in modo dignitoso! Aiutateci adottando, donando e facendo tanto volontariato.

Facendo del bene, farete bene a voi stessi!



Grazie!

Parco Canile della Valbasca Como | E.N.P.A. Sez. Como

