Covid, cosa riparte dal 15 giugno? Non lo sport e nemmeno le discoteche

Si sperava di che alemno lo sport minore, come calcetto e beach volley, potesse ripartire da lunedì 15 giugno, ma non è così. A dispetto delle prime indiscrezioni trapelate sugli organi di stampa nazionali riguardo al nuovo dpcm che Giuseppe Conte si appresta a firmare, bisognerà attendere ancora alcune settimane per vedere la riapertura di alcune tipologie di attività.

Dal 15 giugno possono ripartire alcune attività come le terme e i centri benessere, ma l'autorizzazione a praticare sport che prevedono contatto ravvicinato ci sarà solo a partire dal 25 giugno. Intanto una brutta notizia per i gestori di discoteche e per gli amanti dei luoghi dove si balla. Nella bozza del dpcm si legge che " restano sospese sino al 14 luglio 2020 le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, le fiere e i congressi".

RIpartono anche i cinema e i teatri, ma i posti a sedere dovranno essere contingentati: al massimo 200, con garanzia di un metro di distanza tra spettatori e personale impiegato nelle sale. Al massimo mille le persone consentite per gli eventi all'aperto.

