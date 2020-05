Da un'azienda milanese una maxi donazione di succhi di frutta e smoothies per bambini

La ditta Only Juice, con sede a Milano e centro operativo a Como, ha voluto donare 7.200 bottigliette di smoothies pensati per i bambini e 4.800 bottigliette di succhi di frutta. Questa settimana sono state consegnate al centro di smistamento e distribuzione allestito al CDD in via del Dos. Anche questi prodotti sono già in corso di distribuzione alle persone più in difficoltà in questo momento grazie ai volontari della Protezione civile, secondo le indicazioni dei Servizi sociali.

