Lungolago di Como: tanti a passeggio, ma non c'è stato "l'effetto navigli"

C'era un pò di preoccupazione, per questa domenica, 10 maggio, festa della mamma, prima domenica di sole della Fase 2. Molti i controlli effettuati dalle varie forze dell'ordine, specie sul lungolago di Como, ma tutto sembra essersi svolto nel rispetto delle regole.

Non c'è stata, insomma, quella ressa che ci si attendeva. A dare l'idea della situazione sono i biglietti venduti per i battelli di linea: pochissimi.

I battelli, ricordiamolo, hanno ricominciato la navigazione ma devono seguire tutte le precauzioni, compresa una sanificazione giornaliera e contingentare i passeggeri.

Nel battello di linea delle ore 15 da Como a Torno, per esempio, risultano essere salite solo 4 persone (come riportato con da SkyTg24). Stessa considerazione per la funicolare per Brunate, detta anche balcone sulle Alpi, aperta per solo per i residenti. Certamente non è mancata la voglia di stare all'aperto, ma sembrerebbe che le regole della Fase 2 siano state rispettate: non c'è stato l'effetto navigli che in molti si aspettavano. A parte l'asporto consentito, come alcune gelaterie, anche le attività hanno rispettato le disposizioni di questa nuova fase.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Aspettiamo comunque domani per sentire, anche da chi ha pensato in anticipo alla sicurezza e ai controlli che la situazione meritava, se davvero la domenica è trascorsa senza troppi intoppi.