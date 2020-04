I dj storici della movida di Como suonano online tutti i giorni, per beneficenza: gran finale la domenica di Pasqua

«Le discoteche sono state le prime a chiudere e probabilmente saranno le ultime a riaprire», queste tra le prime parole della nostra conversazione telefonica. Il mio interlocutore Dj Tote, è uno storico dj della città di Como che, insime ai colleghi e amici Ricky e Marco Cek ha deciso non solo di non smettere di suonare, ma di farlo in maniera intelligente e devolvendo in beneficenza il ricavato delle loro performance (rigorosamente online). La loro iniziativa si chiama We Are One, Aiutaci ad aiutare. Le performance sono a cura di Deejay History (Tutti i Dee Jay che hanno fatto e continuano a fare la Storia della Nightlife e Movida Comasca con i Gestori, PR e le fantastiche Cubiste, come si autidefiniscono sulla loro pagina facebook). Le donazioni sono libere e andranno in aiuti della protezione civile.

«Tutti i giorni, ci spiega Tote, dalle 16 e per circa un'ora e mezza, suoniamo. Ogni dj prepara a casa sua un set di 40 minuti con la sua consolle, come se avesse davvero davanti la gente. Mentre suoniamo appare il banner per l'iniziativa benefica che portiamo avanti, con il codice Iban dove poter fare la donazione. Ci colleghiamo tramite la pagina di CiaoComo, perchè loro sono anche una radio».

Sono tante le persone che assistono ai set dei "senatori della musica" di Como, 7000, 8000mila ad ogni connessione, a volte anche di più. Tote ci racconta che l'idea gli è venuta dopo aver pubblicato video di discoteche anni 90 e 2000: molta gente ha gradito e fatto i complimenti, .«.. allora abbiamo detto: Dj History ma perché non facciamo per beneficenza una trasmissione diretta online con scopo benefico?». Eccoli quindi, pronti a farci ballare ogni giorno. La musica aiuta l'umore e in questo caso serve anche a fare beneficenza. Un modo intelligente di affronatre una crisi e cercare anche nuove modalità e canali per portare avanti la loro professione: intuito e creatività al servizio della musica e dei cittadini.

Domenica 12 aprile per Pasqua ci sarà la puntata finale 'col botto': un grande set fatto da Tote e Ricky. L'evento sarà la rievocazione della domenica pomeriggio comasca, con la 'mitica' musica della discoteca Charlie. Per tutti i nostalgici e per ballare dopo il pranzo di questa Pasqua così anomala, ecco la soluzione: la musica dei dj comaschi. Almeno per qualche ora, il resto scompare.

Per le donazioni We Are One

Esistono tante associazioni di Volontariato che necessitano di aiuto, ma noi del dj history da anni sosteniamo il "NUCLEO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - COMO ODV" e quindi, chi vorrà fare una donazione, potrà farla alle seguenti coordinate bancarie:

- INTESTAZIONE RAPPORTO: "Nucleo Volontariato e P.C. ANC - Como ODV"

- IBAN: IT 62 X 05216 10901 000 000 001 020

CAUSALE da rispettare: "Donazione Liberale a favore del Nucleo Vol. e P.C. ANC-Como ODV da: (Cognome/Nome, indirizzo, Città o paese, Provincia) del donatore.

