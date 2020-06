Il Perù fra i paesi più poveri e a rischio a causa della pandemia: raccolta fondi della diocesi di Como

Tra i tanti settori che hanno risentito della crisi legata al coronavirus, anche tutte le attività benefiche e di volontariato hanno subito uno stop, a volte semplicemente perché non si poteva fisicamente sostenere un progetto, altre perché il difficile momento economico imponeva di tagliare anche le spese solidali. In particolare i progetti della Quaresima e della Pasqua 2020 della diocesi di Como non hanno potuto essere finalizzati a causa appunto delle restrizioni imposte e in particolare della sospensione delle celebrazioni. È per questo motivo che il 4 e il 5 luglio verrà messa in campo una colletta straordinaria per i progetti missionari di carità.

I fondi sosterranno le parrocchie del Perù in cui sono impegnati i missionari comaschi don Savio Castelli, don Roberto Seregni e don Ivan Manzoni. Quelle di questi tre padri sono comunità ancora più in affanno vista l’accresciuta povertà, originata dal coronavirus. Il Perù, e soprattutto la capitale Lima, è infatti uno degli epicentri della pandemia in America Latina.

A Como sabato e domenica, oltre alla colletta, verranno lette le preghiere dei fedeli preparate appositamente per questo momento di sensibilizzazione.