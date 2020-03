In provincia di Como 434 dununciati in cinque giorni per assembramenti o spostamenti non autorizzati

Nel solo periodo compreso dal 15 al 20 marzo le forze dell'ordine a Como e provincia hanno effettuato controlli su25.781 persone. Di queste sono state ben 434 le persone denunciate per assembramenti o spostamenti non autorizzati.. Una sola persona è stata arrestata. Sono inoltre stati controllati ben 1.066 esercizi commerciali e di questi due sono stati multati per non avere ottemperato a una o più misure restrittive imposte dal governo.

I dati sono stati forniti dalla Prefettura di Como nella giornata del 21 marzo 2020.

