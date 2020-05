Bollettino Coronavirus in Lombardia: 38 morti e +354 positivi (il 70% dei nuovi casi in Italia), bene Como

Nelle ultime 24 ore in Regione Lombardia sono stati realizzati 14.078 tamponi. Di questi +354 sono risultati positivi (2,5% rapporto con i tamponi giornalieri, stessa percentuale di giovedì 28 maggio. Un dato che rappresenta il 70% dei nuovi casi in Italia, visto che nella Nazione sono stati registrati +514 casi. Un dato che continua a preoccupare e non fa dormire sonni tranquilli ai lombardi in attesa di un netto cambio di direzione. Ecco i numeri completi del bollettino della Regione di venerdì 29 maggio.

Coronavirus: i dati di venerdì 29 maggio, morti e contagi

Se da un lato, dunque, i nuovi positivi sono 354, dall'altro i nuovi guariti sono +546. Complessivamente, dall'inizio della pandemia, le persone contagiate in regione sono state 88.537 ma attualmente quelle che restano positive sono 22.683 (-230 rispetto a giovedì).

Nelle ultime ore sono decedute 38 persone, così il totale complessivo delle vittime lombarde è così salito alla triste cifra di 16.012. In terapia intensiva restano ancora 173 persone, nessun aumento giornaliero, mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono aumentati di 82 unità: adesso sono 3.552.

A Como la situazione sembra positiva con solo + 13, giovedì 28 maggio erano +31.

