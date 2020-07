Coronavirus: a Como e altre 4 province zero nuovi positivi

Martedì 7 luglio, la situazione, focolai a parte, sembra migliorare: ci sono +53 nuovi casi in Lombardia, meno della metà di lunedì. In ben 4 province non ci sono stati casi si tratta di Como, Lecco, Mantova e Pavia.

Di questi 53 casi totali in Lombardia, 29 sono a Bergamo e 17 Brescia, 5 a Milano, tre casi a Lodi, uno a Cremona, cinque a Monza, uno a Sondrio e un altro a Varese: 29 sono positivi dopo il test sierologico e 7 sono debolmente positivi.

Sono 13 i decessi attribuiti a pazienti covid in Lombardia

Si segnala un numero esiguo di tamponi (appena 3.380 contro gli oltre 6mila del Veneto) ma vi è comunque un Boom di persone tra i guariti e i dimessi: sono 458 in più rispetto a ieri, e portano il totale a 68.793. Stabili le terapie intensive, con 36 posti occupati, e i pazienti ricoverati non in rianimazione, che sono solo 4 in meno per un totale di 229



