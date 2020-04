CUP e consultori della provincia: con l'emergenza l'Asst lariana cambia orari

Cassa CUP

Da sabato 4 aprile alcuni sportelli Cassa Cup cambiano orario.

• Ospedale Sant’Anna: da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 16, sabato chiuso

• Poliambulatorio di Lomazzo: da lunedì a venerdì chiusura dalle ore 12.30 alle ore 13.30 (apertura sportelli Cup invariata da lunedì a venerdì dalle 8 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16)

• Poliambulatorio di Olgiate Comasco: da lunedì a venerdì chiusura struttura dalle ore 12.30 alle ore 13.30 e apertura sportelli da lunedì a venerdì dalle 7.40 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 15)

Ecco invece le chiusure dei Punti Prelievo:

• Punto Prelievi di Maslianico: chiuso giovedì 9 aprile

• Punti Prelievo di Centro Valle Intelvi, Fino Mornasco, Lurate Caccivio e Tavernerio: chiusi venerdì 10 aprile

• Punto Prelievi di Via Napoleona: chiuso sabato 11 aprile

Consultorio familiare di Menaggio

Da lunedì 6 aprile e fino a nuova comunicazione il Consultorio familiare di Menaggio osserverà i seguenti orari

lunedì dalle 8.30 alle 12.30 (solo su appuntamento),

martedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16,

giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30.

I consultori

I Consultori familiari garantiscono la continuità assistenziale a chi è già seguito anche attraverso canali "alternativi" che vanno dal colloquio telefonico ai contatti via web-cam (quest'ultima modalità in fase di prossima sperimentazione).

Per quanto riguarda le nuove richieste relative a gravidanza, assistenza riguardo l’ interruzione volontaria di gravidanza, procreazione responsabile/prevenzione dell'interruzione volontaria di gravidanza, tutte queste attività mantengono lo status di "priorità consultoriale" e vengono pertanto accolte con tempestività. Ogni altra richiesta verrà telefonicamente filtrata dagli operatori.

Negli spazi a bassa soglia "Noi con i nostri bambini" attivi nei Consultori di Cantù, Como, Fino Mornasco, Mariano Comense, Menaggio e Olgiate Comasco, non viene più svolta l'attività di gruppo ma nelle fasce orarie di apertura, un'ostetrica e una psicologa saranno a disposizione per consulenze telefoniche o eventualmente ricevere singolarmente mamme e papà o futuri genitori che necessitassero di supporto/consulenza personalizzata.

Sono sospesi i corsi di accompagnamento alla nascita, i corsi per coppie aspiranti all'adozione e per famiglie adottive nonché l'offerta dei pap test di screening oncologico che vengono effettuati nei consultori di Como (via Napoleona), Cantù, Fino Mornasco, Olgiate Comasco e per l'area del Medio-Lario nell'ambulatorio ginecologico dell'ospedale di Menaggio.